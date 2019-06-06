В Череповце сотрудница ГИБДД помогла задержать похитителя мотоцикла

06.06.2019 [Происшествия]
В Череповце сотрудница ГИБДД помогла задержать похитителя мотоцикла

Фото пресс-службы областного УМВД

В Череповце сотрудница ГИБДД помогла задержать похитителя мотоцикла: девушке показалось подозрительным, что кто-то чинит дорогую технику, сидя в кустах.

Утром по дороге на работу госинспектор регистрационно-экзамеционного ОГИБДД УМВД России по Череповцу Яна Добрякова заметила, что в кустах мужчина чинит мотоцикл. Девушку удивило место, выбранное для ремонта, она подумала, что транспортное средство, возможно, захотели спрятать. Кроме того, сотрудницу ГИБДД насторожил внешний вид мужчины: он был неопрятно одет и совсем не походил на человека, который управляет дорогим мотоциклом.Череповчанка позвонила в дежурную часть, где подтвердили ее догадки: похожий мотоцикл был угнан рано утром. На место выехали полицейские и владелец угнанного мотоцикла с документами на него. Мужчина подтвердил, что это его техника.

"Ремонтника" задержали, им оказался 21-летний местный житель. Молодой человек рассказал, что ночью, прогуливаясь по улице Устюженской, заметил на парковке мотоцикл и решил его похитить. Своим ходом череповчанин докатил транспорт до промышленной зоны, после этого пытался его завести, чтобы использовать по назначению, но не успел.

В отношении ранее судимого молодого человека возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

 

 

Тэги: кража

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