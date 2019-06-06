Вологодские спортсменки стали победителями международного турнира по голболу

Вологжанки Арина Герасимова, Анна Шевченко и Елизавета Камышева завоевали золото международного турнира по голболу. Соревнования по спорту слепых завершились в Швеции.



В финальном матче сборная России, в составе которой выступали Анна Шевченко и Елизавета Камышева, Арина Герасимова, одержала победу над сборной Бразилии со счетом 11:6



Отметим что россиянки выигрывали этот турнир в 2011, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Больше побед только у сборной США - американцы 9 раз становились победителями этих соревнований.