Вологодские спортсменки стали победителями международного турнира по голболу

06.06.2019 [Спорт]

Вологжанки Арина Герасимова, Анна Шевченко и Елизавета Камышева завоевали золото международного турнира по голболу. Соревнования по спорту слепых завершились в Швеции. 

В финальном матче сборная России, в составе которой выступали Анна Шевченко и Елизавета Камышева, Арина Герасимова, одержала победу над сборной Бразилии со счетом 11:6

Отметим что россиянки выигрывали этот турнир в 2011, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Больше побед только у сборной США - американцы 9 раз становились победителями этих соревнований.

Тэги: голбол

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