Водителя, насмерть сбившего девушку на «зебре» в Череповце, приговорили к двум годам колонии-поселения

Вологодский областной суд ужесточил наказание для водителя, насмерть сбившего на «зебре» 30-летнюю девушку. Судом Череповца он был приговорен к условному сроку, но после жалобы гособвинителя наказание заменили на два года в колонии-поселении.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла 28 ноября 2018 года на улице Олимпийской в Череповце. 24-летний молодой человек, управляя «Шкодой», совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм пешеход скончалась.

Череповецкий городской суд в начале апреля 2019 года признал водителя виновным в преступлении по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Молодому человеку было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным на 2 года. Его лишили водительских прав на три года.

Гособвинитель посчитал такое наказание слишком мягким и обратился с жалобой в вышестоящую инстанцию.

— Суд апелляционной инстанции принял во внимание, что Л., управляя автомобилем, каких-либо мер к торможению перед пешеходным переходом не предпринял и не пытался избежать наезда, после наезда на пешехода, не останавливаясь, продолжил движение. В результате ДТП погибла молодая женщина, у которой остался малолетний ребенок, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кроме того, выяснилось, что в марте 2019 года, то есть уже после совершения преступления, подсудимого оштрафовали за то, что он не пропустил пешехода на «зебре» в Череповце.

Вологодский областной суд назначил череповчанину наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении с трехлетним лишением водительских прав.