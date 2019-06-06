Рыбный гастрономический фестиваль пройдет в Белозерске 7 и 8 июня

Гастрономический фестиваль «Белозерские снетки» пройдет в Белозерске 7 и 8 июня. В его программе музейные экскурсии и программы, посвященные рыбной ловле в Белоозере, а также дегустация традиционных рыбных блюд и выпечки.

Белозерский снеток — это маленькая рыбка (величиной с палец), которая пахнет свежим огурцом. Снеток славится своим особенным вкусом.

«В XIX веке снеток стоил 4 рубля 80 копеек за пуд, что было в два раза дороже такой же рыбки из озера Ильмень. Эта деликатесная рыбешка поставлялась из Белозерска на Государев рыбный двор», — пишет газета «Белозерье».

Белозерский областной краеведческий музей приготовил для гостей фестивля интерактивную экскурсию «В Белоозере широком щука дивная жила», которая начнется в музее Белого озера и продолжится в этнографическом музее «Русская изба». Посетители могут попробовать сушеную рыбку, которая питательна и полезна.

Музей Белого озера подготовил для посетителей квест-игру «Мал сребреник, да дорог». Игра завершается угощением, изготовленным по рецептам традиционной белозерской кухни: это может быть окрошка с сущиком из снетка, или юшка, или пирог-рыбник. Какое именно будет угощение, гости фестиваля узнают на квесте.

Центр ремесел и туризма встретит участников фестиваля на программе «Рыбка вкуса огурца». Там гостям расскажут о рыболовстве, удивят выпеканием знаменитого пирога-рыбника из леща, а также угоститяи тем самым белозерским снетком, в честь которого назвали гастрономический фестиваль.



В частном музее «Традиционные лодки Белозерского края» его хозяин, мастер народных художественных промыслов, краевед Михаил Столяров ждет всех желающих на программе «Снетковая путина».



Как ранее сообщал Newsvo, осенью 2015 года в Белозерске открыли памятник судаку. Скульптура была установлена на берегу Белого озера.