Рыбный гастрономический фестиваль пройдет в Белозерске 7 и 8 июня

06.06.2019 [Культура]

Гастрономический фестиваль «Белозерские снетки» пройдет в Белозерске 7 и 8 июня. В его программе музейные экскурсии и программы, посвященные рыбной ловле в Белоозере, а также дегустация традиционных рыбных блюд и выпечки.

Белозерский снеток — это маленькая рыбка  (величиной с палец), которая пахнет свежим огурцом. Снеток славится своим особенным вкусом. 

«В XIX веке снеток стоил 4 рубля 80 копеек за пуд, что было в два раза дороже такой же рыбки из озера Ильмень. Эта деликатесная рыбешка поставлялась из Белозерска на Государев рыбный двор», — пишет газета «Белозерье».

Белозерский областной краеведческий музей приготовил для гостей фестивля интерактивную экскурсию «В Белоозере широком щука дивная жила», которая начнется в музее Белого озера и продолжится в этнографическом музее «Русская изба». Посетители могут попробовать сушеную рыбку, которая питательна и полезна.

Музей Белого озера подготовил для посетителей квест-игру «Мал сребреник, да дорог». Игра завершается угощением, изготовленным по рецептам традиционной белозерской кухни: это может быть окрошка с сущиком из снетка, или юшка, или пирог-рыбник. Какое именно будет угощение, гости фестиваля узнают на квесте.

Центр ремесел и туризма встретит участников фестиваля на программе «Рыбка вкуса огурца». Там гостям расскажут о рыболовстве, удивят выпеканием знаменитого пирога-рыбника из леща, а также угоститяи тем самым белозерским снетком, в честь которого назвали гастрономический фестиваль. 

В частном музее «Традиционные лодки Белозерского края» его хозяин, мастер народных художественных промыслов, краевед Михаил Столяров ждет всех желающих на программе «Снетковая путина». 

Как ранее сообщал Newsvo, осенью 2015 года в Белозерске открыли памятник судаку. Скульптура была установлена на берегу Белого озера. 

- Белозерье еще в 15 веке было Государевым рыбным двором, поставлявшим к царскому столу снеток, стерлядь и судака. В годы военного лихолетья судак не дал белозерам умереть с голода, да и сейчас еще, оставаясь самой ценной промысловой рыбой, судак кормит местное население, дает заработок рыбартелям, - передавал слова Евгения Шашкина портал областного правительства.

 

 

Тэги: фестиваль, рыба, белоозеро

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