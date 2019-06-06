Житель Вологды нанял грузовое такси, чтобы вывезти с чужой дачи металлический бак

06.06.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу чугунной печи, бака и верстака с дачи пенсионера. В совершении преступления подозревается 38-летний мужчина.

В дежурную часть поступило заявление от вологжанина. Мужчина рассказал, что долго не был на даче, а потом приехал и заметил, что с участка пропали железный бак и верстак, чугунная печь. Ущерб пенсионер оценил в 15 тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска отрабатывали разные версии. В ходе работы полицейские посетили пункты приема металлолома, расположенные неподалеку от места совершения преступления. Правоохранители пообщались с работниками данных организаций. В разговоре один из них вспомнил мужчину, который сдавал вещи, подходящие под описание пропавшего имущества. Был составлен портрет подозреваемого, который показали потерпевшему, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Пенсионер сказал, что приметы походят под его знакомого. Полицейские установили личность подозреваемого в краже, им оказался ранее судимый 38-летний вологжанин. Он признался, что еще в марте заметил на участке якобы бесхозные вещи. Он воспользовался отсутствием хозяина участка и забрал имущество себе. Чтобы вывезти тяжелый металлический бак, вологжанин нанял грузовое такси. Похищенное он сдал на металлолом, а вырученные деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). 

Тэги: кража, дачные воры, дачи

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