Соревнования по уличному футболу, фрисби и стритболу пройдут в Кремлевском саду Вологды

6 июня в Кремлевском саду Вологды пройдет праздник здоровья. Любой желающий сможет поучаствовать в соревнованиях по уличным видам спорта, попробовать сдать нормы ГТО, измерить артериальное давление и уровень сахара в крови.

Для любителей спорта будут организованы соревнования по panna-футболу (разновидность уличного футбола, в которой принимают участие два игрока), стритболу (уличный баскетбол), игры в фрисби (с летающим диском), обучение сборке кубика Рубика и стрельбе из лука, а также тренировка по скандинавской ходьбе. Все желающие смогут сдать нормы ГТО на специальной тестовой площадке.

«Мы организуем презентационную площадку, где расскажем и процедуре сдачи норм всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне». И предложим вологжанам выполнить три упражнения: наклон вперед из положения «стоя», прыжок в длину с места и рывок гири весом 16 кг. После успешного выполнения упражнений мы объясним, как зарегистрироваться на сайте ГТО. Нашу площадку организуем с целью популяризации сдачи норм среди жителей города», - рассказала руководитель центра тестирования ГТО Вологды Ольга Седова.

Пресс-служба городской администрации также сообщает, что на мероприятии любой желающий сможет проконсультироваться с медиками из бальнеологической лечебницы, проверить уровень сахара в крови, измерить свое артериальное давление и вычислить индекс массы тела.

Праздничная программа приурочена к 60-летнему юбилею Вологодской областной бальнеологической лечебницы им. профессора Лебедева.

Как ранее сообщал Newsvo, бальнеолечебница открылась после ремонта в августе 2018 года. Восстановительные работы были выполнены на деньги инвестора – это первый этап программы частно-государственного партнерства по возрождению уникального медучреждения. Объем инвестиций, включая все 3 этапа, составит боле 100 млн рублей.