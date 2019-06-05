Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»

05.06.2019 [Общество]

Масло сливочное "Вологодское из Вологды" признали лучшим в телепрограмме "Естественный отбор" на телеканале ТВ Центр. Передача вышла в эфир 3 июня.

За звание лучшего продукта, кроме вологодского масла, боролись несколько торговых марок: «Экомилк», «Домик в деревне», «Главмаслопром» и «Радость вкуса». Соревнование проходили в два этапа: сначала потребители оценили его вкус, затем эксперты провели лабораторное исследование. Масло из Вологды победило в обоих этапах.

- Достоинства: безопасное, не содержит немолочных жиров. Недостатки: имеет слегка рыхлую консистенцию, содержит довольно много трансжиров, но это их естественное содержание в молочном жире, и эти количества в норме. И по отдельности, и в совокупности все эти недостатки не являются существенными. «Вологодское из Вологды» – это качественный товар, – отметил сопредседатель Союза потребителей «Росконтроля» Александр Борисов. 

 

 

Тэги: вологодское масло

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства
Темнокожий ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС живет в Череповце
«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину
Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина
В Череповце предпринимателя обязали снести установленную за его счет детскую площадку
В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина
Тариф на вывоз мусора в Вологодской области снизят со 140 до 119 рублей за человека
В Татарстане отменили штраф за баннер с надписью про Путина
Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением
Житель Великоустюгского района до смерти избил односельчанина штакетиной от забора
04.06.2019 [Общество]

Правительство Вологодской области покупает авто за 2 млн для своего представительства в Москве

2400
3
05.06.2019 [Общество]

На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский

2696
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»
Вологжанам предлагают принести на выставку любимые старинные игрушки
В Вологде «Магистраль» досеивает траву на газонах по гарантии
В Шексне арестовали пенсионера, который до смерти забил бездомного кувалдой
Лето, жара: кардиолог клиники "Вита" о том, как оказать первую помощь при обмороке
В Вологодском районе беременной девушке незаконно отказали в приеме на работу
В Верховажском районе пройдет фестиваль забытых ремесел
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

5285
0
05.06.2019 [БлогоVO]

Это оглушительно, во всех смыслах

221
0
04.06.2019 [Обзор Прессы]

Несколько вологжан пострадали от действий лже-риелтора

785
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика