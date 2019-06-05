Масло из Вологды признали лучшим в телепрограмме «Естественный отбор»

Масло сливочное "Вологодское из Вологды" признали лучшим в телепрограмме "Естественный отбор" на телеканале ТВ Центр. Передача вышла в эфир 3 июня.

За звание лучшего продукта, кроме вологодского масла, боролись несколько торговых марок: «Экомилк», «Домик в деревне», «Главмаслопром» и «Радость вкуса». Соревнование проходили в два этапа: сначала потребители оценили его вкус, затем эксперты провели лабораторное исследование. Масло из Вологды победило в обоих этапах.

- Достоинства: безопасное, не содержит немолочных жиров. Недостатки: имеет слегка рыхлую консистенцию, содержит довольно много трансжиров, но это их естественное содержание в молочном жире, и эти количества в норме. И по отдельности, и в совокупности все эти недостатки не являются существенными. «Вологодское из Вологды» – это качественный товар, – отметил сопредседатель Союза потребителей «Росконтроля» Александр Борисов.