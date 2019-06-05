В Вологодском районе беременной девушке незаконно отказали в приеме на работу

05.06.2019 [Общество]

В Вологодском районе 23-летней беременной девушке незаконно отказали в приеме на работу. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в 2018 году девушка работала оператором газовой котельной, принадлежащей одной из коммерческих организаций ЖКХ. Позднее фирма ликвидировалась, котельную передали на баланс муниципалитета.

- Девушка встала на учет по беременности, а после этого было объявлено о ликвидации организации, где она работала.  Котельную закрепили за муниципальным предприятием, где было отказано в приеме на работу беременной девушке, с которой трудовой договор уже был прекращен в связи с переводом работника по его просьбе на работу в муниципальное предприятие, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Чтобы восстановиться на работе, девушке пришлось обратиться в суд, который признал отказ незаконным. О нарушении прав молодой женщины следственный комитет проинформировала прокуратура.

Возбуждено уголовное дело по ст. 145 УК РФ. Ведется следствие.

 

Тэги: беременность

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