В Верховажском районе пройдет фестиваль забытых ремесел

05.06.2019 [Культура]

Фестиваль забытых ремесел пройдет в августе 2019 года в деревне Фомина Верховажского района. Его организатором выступило общественное движение «Вологодская деревня».

— Мы, общественное движение «Вологодская деревня», пригласили из разных уголков России мастеров, сохранивших древние ремесла не только для изготовления сувенирной продукции, но имеющих практическое значение. Это — кузнецы, шорники, лодочники, коневоды, резчики по белому камню, резчики по дереву, специалисты по золотному шитью, традиционным росписям, гончары, катали и прочие рукодельники… — написал на своей странице в соцсети вологодский писатель Анатолий Ехалов.

В рамках фестиваля организаторы планируют заложить основу для мельницы-толчеи, способной производить бумагу по технологии XVI века изо льна. В современном мире она нужна для реставрации старинных книг. 

— Это будет не простой фестиваль. Маленький, не громкий, но он войдет в Международный форум искусств «Золотой витязь», где президентом народный артист Николай Бурляев, — отметил Анатолий Ехалов.

Победители конкурса фестиваля получат награды из рук создателя форума «Золотой витязь» Николая Бурляева.

Тэги: ремесла, фестиваль

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