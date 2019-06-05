На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский

Фото со страницы председателя вологодского ЗСО Андрея Луценко



Вологодское отделение «Единой России» заказало на свой региональный форум выступление Михаила Боярского. По данным из открытых источников, гонорар актера составляет около миллиона рублей.



Региональный форум "Единой России" прошел 4 июня. На нем вологодские единороссы поддержали решение Олега Кувшинникова идти на выборы губернатора. В зале собралось 1500 приверженцев партии, каждому был выдан специальный флажок, обсуждались насущные вопросы.



На мероприятии присутствовали все главные лица региона, а так же секретари первичных отделений, общественные активисты, действующие члены и сторонники партии от Чагоды до Великого Устюга.



Членом президиума регионального политсовета Единой России является действующий губернатор Вологогодской области Олег Кувшинников. На форуме он выступил с речью.

«Мы семь лет работали, выбирались из тяжелейшего кризиса, стиснув зубы. Мы затянули пояса и приняли ряд непопулярных мер, которые в конечном итоге доказали свою эффективность. И я хочу сказать всем вам слова искренней благодарности за ту поддержку, которую вы оказали мне в это сложное время. Вы поверили мне, – и это главный стимул моей работы, - обратился Олег Кувшинников к однопартийцам. – Сегодня, встав на траекторию устойчивого развития, мы должны отдать вологжанам долг за эти тяжелейшие годы кризиса».