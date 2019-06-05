На форуме вологодского отделения «Единой России» выступил Михаил Боярский
Фото со страницы председателя вологодского ЗСО Андрея Луценко
Вологодское отделение «Единой России» заказало на свой региональный форум выступление Михаила Боярского. По данным из открытых источников, гонорар актера составляет около миллиона рублей.
Региональный форум "Единой России" прошел 4 июня. На нем вологодские единороссы поддержали решение Олега Кувшинникова идти на выборы губернатора. В зале собралось 1500 приверженцев партии, каждому был выдан специальный флажок, обсуждались насущные вопросы.
На мероприятии присутствовали все главные лица региона, а так же секретари первичных отделений, общественные активисты, действующие члены и сторонники партии от Чагоды до Великого Устюга.
Членом президиума регионального политсовета Единой России является действующий губернатор Вологогодской области Олег Кувшинников. На форуме он выступил с речью.
«Мы семь лет работали, выбирались из тяжелейшего кризиса, стиснув зубы. Мы затянули пояса и приняли ряд непопулярных мер, которые в конечном итоге доказали свою эффективность. И я хочу сказать всем вам слова искренней благодарности за ту поддержку, которую вы оказали мне в это сложное время. Вы поверили мне, – и это главный стимул моей работы, - обратился Олег Кувшинников к однопартийцам. – Сегодня, встав на траекторию устойчивого развития, мы должны отдать вологжанам долг за эти тяжелейшие годы кризиса».
Выход из кризиса партия власти отметила не только организацией форума, но и тем, что пригласила на него Михаила Боярского. Выступление которого, по информации proconcert.ru, стоит около миллиона рублей.
Напомним, что денежные средства политической партии формируются не только из вступительных и членских взносов, пожертвований и так далее, но и из федерального бюджета. (ст. 29 ФЗ «О политических партиях).
Михаила Боярского на форуме встретили радушно, мэр Вологды и Череповца даже станцевали танец под его выступление.
Видео со страницы депутата гордумы Елены Земчихиной
Но главным гостем форума, конечно, стал губернатор. Те, кто не смог пообщаться с ним вживую, могли сфотографироваться с картонной статуей Олега Кувшинникова. Судя, по тому, что таких фото в сети единицы, картонный губернатор не пользовался особой популярностью у участников форума.