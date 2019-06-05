Администрация Вологды отозвала разрешение на строительство 246-квартирного дома на улице Лаврова

Администрация Вологды из-за выявленных нарушений отозвала ранее выданное в 2014 году разрешение на строительство 246-квартирного дома на улице Лаврова. В активную фазу строительные работы перешли в 2019 году.

Местные жители выступали против стройки под их окнами. По словам вологжан, грузовики к ней ездили по территории их домов и разбивали дорогу. Было собрано около 500 подписей за отмену строительства, их передали мэру и главе города.