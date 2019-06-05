Администрация Вологды отозвала разрешение на строительство 246-квартирного дома на улице Лаврова
Администрация Вологды из-за выявленных нарушений отозвала ранее выданное в 2014 году разрешение на строительство 246-квартирного дома на улице Лаврова. В активную фазу строительные работы перешли в 2019 году.
Местные жители выступали против стройки под их окнами. По словам вологжан, грузовики к ней ездили по территории их домов и разбивали дорогу. Было собрано около 500 подписей за отмену строительства, их передали мэру и главе города.
«29 мая разрешение на строительство 246-квартирного дома было отозвано, выпущено соответствующее постановление Администрации города. Если оно будет оспариваться, то мы будем отстаивать свою позицию в суде с поддержкой жителей. Дело в том, что в ходе проверки были выявлены несоответствия данных графической и текстовой частей по проекту. В настоящее время строить компания не имеет права», - цитирует вологда.рф слова заместителя начальника департамента градостроительства Александра Борисовского.