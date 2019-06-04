63% медучреждений в Вологодской области начали выдавать электронные больничные

04.06.2019 [Общество]

Около 25,5 тысяч электронных больничных выдано в Вологодской области. К проекту уже подключилось 63% медицинских организаций региона.

Как ранее сообщал Newsvo, с 1 июля 2017 года, обращаясь в медицинскую организацию, работник имеет право выбирать между привычным «бумажным» листком нетрудоспособности и электронным листком.

«Электронный листок нетрудоспособности» оформляется только с письменного согласия пациента. После заверения врачом пациент получает номер больничного и передает этот номер работодателю. Работодатели и работники получают доступ к документу через специальный сервис.

«И больничный листок в виде бумажного документа, и  больничный   в электронной форме по законодательству равноценны. Во-вторых, на сегодняшний момент подавляющее большинство работодателей Вологодской области готово к тому, чтобы выдавать электронные больничные, - рассказал замгубернатора Олег Васильев - Цифровизация жизни – это уже норма, и постепенное принятие новых форм неизбежно. Мы как регион заинтересованы в том, чтобы переход на такие формы работы осуществлялся качественно и как можно скорее.  И третье – очень важное – то, что выписка электронного больничного листа не только не замедляет процесс получения положенных выплат, но даже их ускоряет».

Вся хронология и информация по электронному больничному отслеживается в личном кабинете на ресурсе Фонда социального страхования РФ сразу после оформления документа в медицинской организации. Работник может узнавать, на какой стадии находится его больничный лист: открыт, продлен, переоформлен или закрыт.

Электронный больничный имеет ряд преимуществ и для работодателей. Все сведения уже занесены в единую информационную базу. Поэтому отпадает необходимость ручного заполнения листка в части работодателя. Упрощается формирование файлов для передачи данных в Фонд социального страхования на выплату пособия. Нет необходимости хранения листков нетрудоспособности как первичного документа для начисления пособия.

«Таким образом, электронные больничные позволяют ускорить обмен информацией, что, в свою очередь, сокращает сроки выплаты пособий. Немаловажное значение имеет и то, что электронные больничные исключают случаи страхового мошенничества, подделать их невозможно, - рассказала управляющая Вологодским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Наталия Медведева. – Что касается удобства для медицинских организаций, то у них практически отпадает трудозатратный учет бланков листков нетрудоспособности как бланков строгой отчетности. Не требуются для хранения специальные помещения и сейфы. Нет необходимости сдавать и хранить корешки бланков в течение трех лет, а затем уничтожать их. Исключаются случаи потери, хищения бланков».

Выдается электронный больничный с согласия гражданина, который имеет право выбора – оформить больничный в виде электронного документа или на бумажном бланке.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: здравоохранение, больничный лист

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