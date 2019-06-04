Моноспектакль «Муж Татьяны» по мотивам «Евгения Онегина» покажут в вологодском кремле 6 июня

Моноспектакль Всеволода Чубенко «Муж Татьяны» представят в художественном отделе Вологодского музея-заповедника в день рождения Александра Пушкина, 6 июня.

«Муж Татьяны» – оригинальное прочтение произведения «Евгений Онегин».

- Зрители увидят события романа с точки зрения супруга Татьяны Лариной – «важного генерала» князя N, имя которого осталось неназванным. Заслуженный артист Всеволод Чубенко вывел второстепенного персонажа на главную роль и позволил взглянуть на классический роман по-новому, - сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Моноспектакль пройдет в атмосфере выставки Дмитрия Белюкина «Пушкиниана. Живопись. Графика», часть которой представляет серию иллюстраций к «Евгению Онегину».

Начало в 16 часов, вход на мероприятие свободный.