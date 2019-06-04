В Вологодской области возродят два мужских монастыря

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал просьбу митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия о возрождении монашеской жизни в двух мужских монастырях Вологодской митрополии.

На заседании Святейшего синода РПЦ в Санкт-Петербурге было принято решение открыть мужской монастырь Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь в Вологодском районе и мужской монастырь Нило-Сорская пустынь под Кирилловым.

Заоникиева мужская пустынь была основана на месте явления чудотворной иконы Божией Матери в 1588 году преподобному Иосифу. Как ранее сообщал Newsvo, до конца прошлого года в стенах бывшей обители в деревне Лучниково располагалась специальная коррекционная школа-интернат. Помещения передали РПЦ, а ее учеников теперь будут возить в Первомайскую школу поселка Уткино, который находится на расстоянии около 40 километров от Лучников.

- Здания, где проходили занятия для ребят, требуют ремонта, а старая котельная, по оценкам специалистов, вряд ли выдержала бы ещё один отопительный сезон. Кроме того, на территории находятся полуразрушенные строения, что тоже, по словам чиновников, небезопасно для детей. Сейчас в школе-интернате живут 37 школьников, - сообщала пресс-служба Вологодского района в мае прошлого года.

Нило-Сорская пустынь была основана более 500 лет назад преподобным Нилом Сорским - одним из основоположников нестяжательства. В разные годы в монастыре размещалась колония малолетних преступников и Пустынский психоневрологический интернат. Социальное учреждение закрылось в Пустыни 3 декабря 2018 года, его реорганизовали, присоединив к Вогнемскому психоневрологическому интернату.

Решением Синода игуменом монастыря Заоникиева Богородице-Владимирская пустынь назначен иеромонах Николай (Ананьев). Мужской монастырь Нило-Сорская пустынь под Кирилловым возглавил иеромонах Евфимий (Ершов).