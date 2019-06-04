Череповчанка Алина Дмитриева завоевала золото, серебро и бронзу конных соревнований в Петербурге

Череповчанка Алина Дмитриева завоевала золото, серебро и бронзу кубка конно-спортивного клуба "Вента Арена", который проходил 1-2 июня в Санкт-Петербурге.

Спортсменка из Вологодской области, выступая на лошадях по кличке Хронометр и Иппоне, завоевала три медали. Первый день соревнований принес ей бронзу (высота 80 см) и серебро(на 100 см). Во второй день соревнований Алина стала победительницей (90 см), выступая на лошади по кличке Иппон.



Вторая половина мая и начало июня вообще стали удачным для череповецких всадников. 17-19 мая братья Никита и Максим Пытьковы завоевали бронзу и серебро соответственно на Всеросийских соревнованиях по вольтировке, а Елизавета Юрченко заняла третье место на чемпионате и первенстве СЗФО по конному спорту.

