В Сямженском районе в здании бывшей пекарни откроют молитвенный дом

04.06.2019 [Общество]

В деревне Пигилинская Сямженского района в бывшем здании пекарни оборудуют молитвенный дом. Накауне на месте ремонта совершил молебен протоиерей Михаил Никифоров, благочинный Сямженского округа.

- В настоящий момент благодаря трудам местных жителей и с помощью благодетелей идет переоборудование здания пекарни в дом для молитвы. Почти завершена внутренняя отделка, вставлены новые окна, отделена алтарная часть. В ближайшее время будет обновлен фасад здания, - сообщает сайт Вологодской митрополии.

Пигилинская - деревня в 20 километрах от Сямжи, расположена у впадения реки Мойменьга в Кубену. Входит в состав Ногинского сельского поселения. По данным переписи 2002 года, в деревне около 90 жильцов.

 

Тэги: митрополия

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