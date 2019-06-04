Вологодская область в 2019 году направит 3,1 млрд рублей на досрочное погашение кредитов

Правительство Вологодской области в 2019 году планирует досрочно рассчитаться по всем ранее взятым коммерческим кредитам. Об этом накануне во время оперативного совещания заявил губернатор Олег Кувшинников.

— В целях сокращения расходов на обслуживание государственного долга мною принято решение в этом году досрочно погасить все ранее привлеченные коммерческие кредиты. В настоящий момент эта сумма составляет 3,1 миллиарда рублей, — отметил глава региона. — В Вологодской области впервые с 2008 года не останется ни одного коммерческого кредита, а это значит, что уже с 1 июля мы не будем тратить ни копейки бюджетных средств на обслуживание этих дорогостоящих займов. Мы рассчитывали выполнить эту задачу к 2022 году, но решили ее досрочно.

По данным пресс-службы губернатора, в январе–мае 2019 года рост налоговых и неналоговых доходов бюджета области составил 20%, или 2,8 млрд. рублей в натуральном выражении. Кроме того, в регион дополнительно привлечено 1,5 млрд. рублей из федерального центра. Таким образом, в 2019 году доходная часть областного бюджета возрастает на 4,3 млрд. рублей и составит 76,2 млрд. рублей.

— Я с уверенностью заявляю, что мы готовы направить дополнительные средства на поддержку экономики и социальной сферы Вологодской области, — подчеркнул Олег Кувшинников. — В числе приоритетных отраслей — сельское хозяйство, на развитие которого мы дополнительно выделяем 530 миллионов рублей.

Финансовые ресурсы будут направлены на компенсацию затрат аграриев, связанных со строительством и реконструкцией животноводческих комплексов, а также субсидирование производства молока.

Поправками предлагается увеличить расходные статьи дорожного фонда области на 1,1 млрд. рублей. Средства планируется направить на строительство второго моста через реку Шексна в Череповце, капремонт опорной сети дорог региона, а также реализацию проектов транспортной инфраструктуры, запущенных на градостроительных советах. Таким образом, расходы на дорожную деятельность в текущем году составят 10,4 млрд. рублей.

— Также мы планируем направить значительные средства на обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной городской среды. На эти цели в бюджете заложено 1 миллиард 200 миллионов рублей, — отметил губернатор. — Еще одна важная задача — создание дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 2 месяцев до 3 лет. В настоящий момент в области мы одновременно строим 11 детских садов и на их завершение дополнительно направим почти полмиллиарда рублей.

Отдельной строкой глава региона выделил инвестиции в крупнейший инфраструктурный проект области — второй этап реконструкции аэропортового комплекса в Великом Устюге (420 млн. рублей), а также реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья (583 млн. рублей).