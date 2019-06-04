Жители деревни Харламовская Череповецкого района остались без автобусного сообщения

В деревню Харламовская Череповецкого района перестал ездить рейсовый автобус: ни один перевозчик не берется обслуживать маршрут.



В прошлом году в Харламовскую ходили и муниципальные, и частные автобусы. В этом году автобусы туда не ездят. По словам местной жительницы, на автовокзале ей пояснили, что комиссия признала состояние их дороги непригодным для транспортного сообщения.



«Поэтому ни один перевозчик не соглашается брать на себя перевозку пассажиров по данному маршруту. Я обратилась в учреждение, занимающееся дорогами по области, там мне ответили, что на самом деле комиссия признала дорогу удовлетворительной и пригодной для запуска автобусного сообщения. Все дело в перевозчикам, считающих маршрут не рентабельным. В деревнях по маршруту постоянно проживают люди, у многих дачников нет автомобилей. Получается, что ни проживающим в деревнях, ни дачникам туда не добраться и оттуда не выбраться», - написала местная жительница в онлайн-приемную губернатора.



В департаменте дорожного хозяйства и транспорта Вологодской области подтвердили, что отмена рейса не связана с качеством дороги. Просто маршрут никто не берется обслуживать.



«В связи с отказом перевозчика от обслуживания данного маршрута департаментом в соответствии с положениями действующего законодательства организовано проведение открытых конкурсов на получение свидетельства об осуществлении перевозок по данному маршруту. Ни одной заявки от перевозчиков на участие в проведенных 7 конкурсах не поступало. В настоящее время (с 07.05.2019 по 05.06.2019) проводится очередной открытый конкурс на обслуживание указанного маршрута. При наличии заявок на участие в конкурсе и соответствии их требованиям конкурсной документации победителю конкурса будут выданы необходимые разрешительные документы в кратчайший срок», - пояснили в ведомстве.