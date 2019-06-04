В Череповце женщине, сломавшей ногу, пришлось подниматься к травматологу на пятый этаж

04.06.2019 [Общество]

В Череповце женщине, сломавшей ногу, пришлось подниматься на пятый этаж, чтобы попасть к травматологу. По словам пациентки, в медучреждени, где ее принимали, не работал лифт.

Инцидент произошел в городской поликлинике №1 Череповца 14 мая. За день до этого череповчанка сломала ногу, в травмпункте ей наложили гипс, сказали, что наступать на него нельзя (то есть передвигаться на одной ноге). 

На следующий день женщина с загипсованной ногой пошла в поликлинику по месту жительства за больничным. Талонов к врачу, по ее словам, в медучреждении не оказалось, в очереди она просидела три часа, после чего ее отправили на специальную комиссию для получения больничного листа. 

Передвигаться по поликлинике череповчанке было сложно:и женщина говорит, что в поликлинике всего одна коляска, лифт не работал, а травматолог оказался на пятом этаже. 

«Бедные люди со сломанными ногами, чуть ли не на коленях ползут. Кому в голову пришло сделать кабинет травматолога на 5 этаже, сидеть дикую очередь, а потом ещё такую же очередь на комиссию», - написала жительница Череповца в онлайн-приемную губернатора. 

По ее обращению сотрудники департамента здравоохранения провели служебное расследование. 

«14 мая 2019 года прием пациентов травматологического профиля в БУЗ ВО «Череповецкая городская поликлиника №1» осуществлялся одним врачом-травматологом с 8.00 часов. Талоны выдавались на прием без указания времени. Второй врач-специалист в этот день отсутствовал по уважительной причине. Все пациенты, которым была необходима консультация врача-травматолога, 14 мая 2019 года были осмотрены», - сообщили в ведомстве. 

По информации департмента, врач-травмотолог осмотрел женщину в 11.25 утра, расценил ее состояние как удовлетворительное и дал необходимые рекомендации. Факт того, что в поликлинике был сломан лифт, в департаменте не подтвердили, заключив, что плановая медицинская помощь череповчанке была оказана в полном объеме.

Тэги: здравоохранение

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