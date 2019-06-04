В Великом Устюге подросток попал в больницу, отравившись спиртосодержащей жидкостью

04.06.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге 13-летний подросток в тяжелом состоянии был доставлен в больницу после употребления спиртосодержащей жидкости. Инцидент произошел в конце мая.

Как сообщает сайт администрации района, школьник был обнаружен сотрудниками полиции на улице и доставлен в приемное отделение Великоустюгской ЦРБ. Выяснилось, что алкоголь он употреблял в компании сверстников в заброшенном здании. Пьяных приятелей задержали в магазине «Дикси».

Тэги: подростки, алкоголь, спиртное

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