В Великом Устюге подросток попал в больницу, отравившись спиртосодержащей жидкостью

В Великом Устюге 13-летний подросток в тяжелом состоянии был доставлен в больницу после употребления спиртосодержащей жидкости. Инцидент произошел в конце мая.



Как сообщает сайт администрации района, школьник был обнаружен сотрудниками полиции на улице и доставлен в приемное отделение Великоустюгской ЦРБ. Выяснилось, что алкоголь он употреблял в компании сверстников в заброшенном здании. Пьяных приятелей задержали в магазине «Дикси».