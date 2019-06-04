Три человека погибли на пожаре в Верховажском районе

Двое мужчин и одна женщина погибли на пожаре в Верховажском районе. Трагедия произошла в ночь на 4 июня в деревне Плосково.

Сигнал о возгорании в частном деревянном одноэтажном доме поступил сегодня в 2.04, через три минуты пожарные уже были на месте, полностью ликвидировать огонь удалось только к 4.25. Пламя уничтожило кровлю по всей площади, перекрытия и перегородки, повредило несущие стены.

На месте при разборе завалов были обнаружены тела 79-летнего хозяина дома, а также 45-летнего мужчины и 51-летней женщины, которые жили вместе с ним.

- По предварительным данным, это отец, сын и дочь, - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМЧС.

Причина возгорания устанавливается.