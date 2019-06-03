Сергея Бутакова назначили начальником департамента здравоохранения Вологодской области

03.06.2019 [Общество]

Сергея Бутакова официально назначили начальником департамента здравоохранения Вологодской области. Об этом губернатор объявил сегодня во время оперативного совещания.

Сергей Бутаков родился в селе Сямжа, окончил Санкт-Петербургский медицинский институт по специальности "лечебное дело", несколько лет практиковал в качестве хирурга, затем работал в управлении здравоохранения администрации Вологды, с 2015 года занимал должность заместителя начальника департамента здравоохранения.

Как ранее сообщал Newsvo, с октября 2018 года Сергей Бутаков исполнял обязанности руководителя департамента после ухода с этого поста Игоря Маклакова.

Тэги: департамент здравоохранения

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