Череповчанина, пытавшегося ограбить банк с муляжом пистолета, приговорили к шести годам колонии

Суд вынес приговор 43-летнему мужчине, который в декабре прошлого года попытался ограбить «СКБ-банк» в Череповце. Следователям подсудимый рассказал, что на преступление его толкнули безденежье и долги.

Инцидент произошел в отделении банка на Советском проспекте 26 декабря 2018 года. Мужчина зашел внутрь, закрыл входную дверь с помощью деревянного черенка, надел на голову шапку-маску с прорезями для глаз и рта и капюшон от куртки на голову, взял заранее приготовленный рюкзак и предмет, имитирующий пистолет.

- Затем он прошел в операционный зал для работы с клиентами, где напал на сотрудницу банка Е., обхватив своей левой рукой шею женщины и удерживая ее, и направил на на нее предмет, имитирующий пистолет. После этого он потребовал от Е. открыть ему входную дверь и впустить в помещение банка для совершения операций с ценностями, - сообщает объединенная пресс-служба судов.

В тот момент в указанном помещении хранились около 18,7 млн рублей. Сотрудница банка отказалась выполнить требования грабителя, пояснив ему, что сейчас в помещении банка для совершения операций с ценностями никого нет. При этом она незаметно нажала имеющуюся при ней переносную тревожную кнопку.

Тогда нападавший, удерживая сотрудницу банка за шею и наставляя на нее муляж пистолета, повел женщину к кассовой кабине № 1, где через стекло увидел другую сотрудницу «СКБ». Та женщина также нажала тревожную кнопку. Увидев кассира, грабитель начал стучать в дверь, требуя ее открыть и выдать ему деньги. В случае невыполнения его требований, мужчина угрожал убить одну из сотрудниц. В это время в помещении банка сработала звуковая сигнализация, после чего череповчанин поспешил скрыться.

На суде грабитель заявил, что на преступление пошел «в связи с безысходностью и отчаянием, необходимостью рассчитаться с долгами». Жителя Череповца признали виновным в совершении разбоя с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В декабре Newsvo сообщал, что ранее мужчина судим не был.