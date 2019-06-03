Череповецкая «Северсталь» и московское «Динамо» обменялись хоккеистами

Хоккейный клуб «Северсталь» и московское «Динамо» совершили обмен игроками. В результате сделки в ХК «Северсталь» вернулся Руслан Карлин, в обратном направлении последовал Александр Петунин, сообщает сайт московского клуба.



Руслан Карлин, уроженец Москвы и воспитанник школы «Крыльев Советов» свой путь в большой хоккей начал именно в Череповце. С 2010 по 2013 годы играл в «Алмазе», а с 2016 года выступал и за основную команду «Северстали».