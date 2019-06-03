В Вологде открылся первый благотворительный магазин

Благотворительный магазин «Круговорот» открылся 1 июня в Вологде на Ленинградской, 150. Это еще один проект вологодской «Лавки добра», принимающей от населения ненужные, но в хорошем состоянии вещи: одежду и обувь.

- Мы собираем вещи от горожан. 90% вещей мы раздаем бесплатно абсолютно и развозим по различным организациям города и области. Например, недавно были отправлены более 250 килограммов одежды в Липин Бор, там на месте ее раздадут нуждающимся. Сейчас готовим отправку в Харовский район. Каждую субботу у нас работает центр выдачи, нуждающиеся могут прийти и взять вещи. Остальные 10% вещей в приличном состоянии идут на продажу в благотворительный магазин. Чистую прибыль после покрытия расходов (продавец, аренда) мы планируем направлять пока только в фонд «Хорошие люди», дальше будет видно, - рассказала Newsvo организатор благотворительного магазина, проекта «Лавка добра» Елена Сысоева.

Магазин работает ежедневно с 10 до 19 часов, вопросы можно задать по телефону 8 981 442 12 08.

Как ранее сообщал Newsvo, приносить вещи в «Лавку добра» необходимо по сезону; одежда должна быть чистой, без катышков, дыр и пятен; обувь - чистая, незаношенная и нестоптанная; нижнее белье и носки принимаются только новые.

Вещи можно приносить в Фонд поддержки гражданских инициатив по адресу: Вологда, Советский пр., 35А. Работает круглосуточная вахта (вход со двора). Телефон для связи – 8 (8172) 753-753.

