В школе №30 в Вологде установят тепловизор для контроля температуры тела учеников

В школе №30 Вологды к 1 октября установят тепловизор для контроля температуры входящих в здание детей. Предполагается, что устройство поможет бороться с распространением простудных заболеваний среди детей.

«Наша школа была выбрана для установки тепловизора, потому что она является самой многочисленной. На 1 сентября 2019 года контингент учеников у нас будет составлять 1711 человек. Мы установим тепловизор у входа: когда ученик будет проходить через сканер, устройство определит температуру тела. Если прибор покажет повышение температуры, можно будет предпринять меры: позвонить родителям или вызвать медицинского работника в школу», - прокомментировала директор школы № 30 Светлана Дорочинская.

В пресс-службе городской администрации отмечают, что в случае, если использование прибора окажется эффективным, эта практика будет применяться и в других учреждениях образования.

На прошлой сессии гордумы на закупку дополнительных рециркуляторов и тепловизора из городского бюджета были выделены 2,4 млн рублей. 106 приборов, обеззараживающих воздух, будут распределены среди муниципальных образовательных учреждений: 65 приборов направят в детские сады, по одному аппарату получат 38 школ, еще три рециркулятора установят в учреждениях дополнительного образования.