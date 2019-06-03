Наборы для новорожденных будут бесплатно выдавать в роддомах Вологодской области

03.06.2019 [Общество]
Наборы для новорожденных будут бесплатно выдавать в роддомах Вологодской области

С 1 июня в Вологодской области в день выписки из роддома родителям будут бесплатно выдавать наборы для новорожденных. Каждый их них включает в себя детское одеяло, полотенце для купания, подгузники, гигиенические средства, бутылочку для кормления, игрушку-погремушку, а также альбомом для фотографий и памятных записей. 

Получить набор детских принадлежностей смогут мама или папа новорожденного, а при их отсутствии - законный представитель. Если в семье появилась двойня или тройня, набор гарантирован каждому ребенку, сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

«С днем рождения, малыш!» - это 12я программа, запущенная с начала года. На ее реализацию в рамках нацпроекта «Демография» в этом году выделено 35 миллионов рублей из областного бюджета. Надеюсь, что инициатива станет такой же востребованной, как и программы «Вологодский гектар» и «Земельный сертификат», главной задачей которых является стимулирование рождаемости и поддержка семей», - резюмировал глава региона Олег Кувшинников.

Всю подробную информацию о мерах поддержки детей на территории региона родители смогут также найти в подарочной коробке. Набор детских принадлежностей дополнен специальной брошюрой.

Тэги: новорожденные, дети, роддома
Фото пресс-службы губернатора Вологодской области

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