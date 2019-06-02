Вологодская область вошла в ТОП-10 регионов России с наиболее закредитованным населением

Вологодская область заняла 8 место в рейтинге российских регионов с самым закредитованным населением. ТОП-15 субъектов РФ, в которых платежи по кредитам составляют от 25 до почти 30% от суммы ежемесячных доходов, опубликовала профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

В Вологодской области этот показатель на 1 апреля 2019 года был равен 25,96%. Выше закредитованность населения только в семи регионах: Амурской (29,54%), Оренбургской, Кировской, Архангельской областях, Красноярском крае, Респулике Марий Эл и Удмуртии.

Добавим, что согласно данным РИА Рейтинга на декабрь 2018 года, в среднем объем задолженности перед банками на одного работающего жителя Вологодской области составляет 205,2 тыс. руб. Этот показатель выше у 29 из 85 регионов. Больше всех задолженность перед банками у жителей Ямало-Ненецкого автономного округа - в среднем она составляет 422,4 тыс. руб. Меньше всех задолжали банкам жители Крыма и Ингушетии - 31,9 и 30,7 тыс. руб. соответственно.