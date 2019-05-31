В Вологодском районе ищут водителя грузовика, который сбил пешехода на "зебре" и скрылся

31.05.2019 [Происшествия]

В Вологодском районе полиция ищет водителя ГАЗ-53, который сбил пешехода на "зебре" и покинул место ДТП. Инцидент произошел сегодня около 14.30 на 6 километре обхода Вологды.

По предварительной информации водитель грузовика совершил наезд на 55-летнего жителя поселка Семенково, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- Мужчину с травмами направили в медицинское учреждение. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. Со слов пострадавшего у грузовика белая кабина и зеленый кузов, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Очевидцев ДТП просят обратиться в дежурную часть отдела полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8 (8172) 76-39-01, 76-39-02, 76-39-04 или «02».

Тэги: ДТП, сбили на зебре

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