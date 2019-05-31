В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина

31.05.2019 [Происшествия]
В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина

Фото объединенной пресс-службы судов Вологодской области

Вологодский городской суд сегодня вынес постановление об изменении меры пресечения женщине-опекуну погибшего Степы Кукина с запрета определенных действий на заключение под стражу. Суд принял во внимание, что Юлия Блохина систематически нарушала установленные ей ранее запреты. 

- Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана Блохиной по 29 июня 2019 года включительно. Блохина взята под стражу в зале суда, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Женщина обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), истязании (п. г, е, ч. 2 ст. 117 УК РФ), оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ), неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (156 УК РФ). 

Как ранее сообщал Newsvo, инцидент произошел в областной столице 10 августа 2018 года. В реанимацию из квартиры по месту жительства был госпитализирован жестоко избитый приемный ребенок. Кроме того, медики обнаружили у него следы побоев, нанесенных ранее. У мальчика были сломаны ребра и черепно-мозговая травма. Следователям приемная мать сказала, что якобы нашла избитого мальчика, вернувшись с работы. С августа 2018 года ребенок лежал в больнице, состояние его было тяжелым. 25 апреля 2019 года Степа скончался.

В августе следователи возбудили уголовное дело п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего лица). Однако позже в релизах следственного комитета РФ стала фигурировать другая статья - п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание). По этой статье обвиняется супруг Юлии Блохиной.

Выяснилось, что опекуном мальчика с марта 2017 года является его двоюродная сестра, и, помимо пострадавшего, в семье еще трое ее малолетних детей (трех, шести и тринадцати лет). По версии следствия, Юлия Блохина и ее супруг Евгений, являясь приемными родителями 6-летнего Степана, с 23 июля по 10 августа 2018 года систематически наносили побои мальчику. Им предъявлено обвинение в истязании ребенка, мужчина арестован, женщине была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщает Следственный комитет РФ, после смерти Степана истязавшей его Юлии Блохиной предъявлено новое обвинение по более тяжкой статье Уголовного кодекса – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111). Женщине также инкриминируются преступления, предусмотренные ст. 117 УК РФ (истязание), ст. 125 УК РФ (оставление ребенка в опасности) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Ранее следственный комитет обращался с ходатайством об изменении меры пресечения на заключение под стражу, но Вологодский городской суд в удовлетворении ходатайства отказал. Это решение обжаловали в областном суде, и тот постановил пересмотреть дело.

Тэги: дети, гибель ребенка, семья
Сюжет: избиение 6-летнего Степана

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