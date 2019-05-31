Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина

Жителя Вологды Кирилла Шелепина возмутило нарушение закона в стенах областного парламента. Прийдя в заксобрание 30 мая, он почувствовал, что в помещениях курят.

«Максимальная концентрация табачного дыма была замечена у кабинета 315. Это кабинет Березина Станислава Станиславовича - заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания области по регламенту и депутатской деятельности», - сообщил он.

На ситуацию вологжанин пожаловался председателю ЗСО. Он попросил Андрея Луценко проверить, как соблюдается закон РФ об «охране здоровья от воздействия табачного дыма». Статья 12, в частности, устанавливает запрет на курение «в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления».



В 1988 году ВОЗ провозгласила 31 мая Всемирным днём без табака.