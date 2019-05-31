Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина

31.05.2019 [Общество]

Жителя Вологды Кирилла Шелепина возмутило нарушение закона в стенах областного парламента. Прийдя в заксобрание 30 мая, он почувствовал, что в помещениях курят. 

«Максимальная концентрация табачного дыма была замечена у кабинета 315. Это кабинет Березина Станислава Станиславовича - заместителя председателя постоянного комитета Законодательного Собрания области по регламенту и депутатской деятельности», - сообщил он. 

На ситуацию вологжанин пожаловался председателю ЗСО. Он попросил Андрея Луценко проверить, как соблюдается закон РФ об «охране здоровья от воздействия табачного дыма». Статья 12, в частности, устанавливает запрет на курение «в помещениях, занятых органами государственной власти, органами местного самоуправления». 

В 1988 году ВОЗ провозгласила 31 мая Всемирным днём без табака.

Тэги: курение, депутаты, нарушения

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Я сейчас вам голову сломаю!»: в Вологде внук депутата угрожает в школе одноклассникам и поднимает руку на учительницу
В Вологде следователи занялись случаем в школе № 3, где второклассник угрожал однокласснику и учителю
В Вологде учитель школы № 3, которой угрожал ученик, отказалась от классного руководства
В Вологде арестованы юристы Федотов и Бритвин, подозреваемые в уничтожении вещдоков
Пирожки по пять рублей и бесплатная рассада: как вологжан пытаются завлечь на праймериз "Единой России"
Приставы арестовали квартиру, гараж и «BMW» осужденного за взятки экс-замгубернатора Вологодской области
В Санкт-Петербурге протестируют произведенный в Вологде электробус «Сириус»
"Магистраль" отремонтировала дорогу в Вологде, посыпав ее щебнем поверх асфальта
«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину
В Вологде двое юристов вместе с сообщниками уничтожили автобусы - вещдоки по делу о мошенничестве
29.05.2019 [Общество]

Родители опасаются за безопасность детей во Фрязиновском парке в Вологде: там торчат куски арматуры

1880
0
30.05.2019 [Общество]

Суд выпустил экс-замглаву Вологды Алексея Осокина из-под домашнего ареста

1854
1
28.05.2019 [Общество]

В Вологде пятый раз перенесли срок реконструкции здания для картинной галереи

1651
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде арестовали женщину-опекуна погибшего Степы Кукина
Дым сигарет из кабинета депутата заксобрания возмутил вологжанина
В Вологде до 2021 года планируют расселить 14 аварийных домов
На вологжанина, собаки которого напали на женщину на улице Западной, составили протокол
1 июня дети смогут бесплатно посетить выставки картинной галереи в Вологде
2,5 тысячи гаражей в Вологде установлены незаконно
В городской поликлинике №2 Вологды будут выдавать бесплатные бахилы
 


30.05.2019 [Происшествия]

«За детей страшно»: в Вологде бездомные собаки покусали женщину

4002
0
31.05.2019 [БлогоVO]

По деревне Ждановское Абакановского сельского поселения больше не придется ходить в темноте

111
0
30.05.2019 [Обзор Прессы]

Не пущать! С дубинками на 74-летнюю противницу строительства ЦБК вышла охрана «Рощино»

589
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика