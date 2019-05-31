1 июня дети смогут бесплатно посетить выставки картинной галереи в Вологде

31.05.2019 [Культура]

Вологодская областная картинная галерея объявила бесплатный вход 1 июня для посетителей до 16 лет. Детей ждут в доме Корбакова, Шаламовском доме и мемориальной мастерской художника Пантелеева.

В Доме Корбакова участники акции увидят живописные, графические и скульптурные произведения мастеров из «Товарищества передвижных художественных выставок. ХХI век» и выставку экслибриса «Весь мир – театр». В 11:30 и 14:00 в камином зале состоятся встречи с художником-иллюстратором Маратом Брызгаловым на фоне выставки его произведений «Что за прелесть эти сказки!».

В 12:00 и 16:00 пройдут экскурсии по выставкам, в 13:00 состоится мастер-класс «Птица счастья» (фломастер), а в 15:00 – мастер-класс «Разноцветное путешествие» (пастель).

В Шаламовском доме в 11:00 для детей и их родителей пройдет познавательная программа «Азбука искусства». В 12:00 начнется мастер-класс по изготовлению народной куклы из ткани «Кукла-колокольчик». В 13:00 состоятся показы фильмов о Василии Кандинском: «Все начинается с точки», «Кандинский».

В музее будут открыты постоянные экспозиции и выставки одной картины: «Портрет актрисы Любови Филипповой» кисти В. Н. Корбакова» и «В. В. Кандинский “Усадьба Ахтырка”». Также посетители увидят произведения живописи Владимира Федукова «Уголок России» к 65-летию художника и 400-летию села Усть-Печеньга.

В Мемориальной мастерской А. В. Пантелеева в 13:00 и 15:00 пройдут экскурсии по выставке «Театральные фантазии Александра Пантелеева».

 

Тэги: день защиты детей

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