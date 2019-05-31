В городской поликлинике №2 Вологды будут выдавать бесплатные бахилы

В городской поликлинике №2 Вологды после жалобы пациента будут выдавать бесплатные бахилы. Об этом на своей странице пишет вологжанин Кирилл Шелепин.

По словам мужчины, он с прошлого года ведет диалог с главным врачом БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №2" Александром Кудряковым по поводу соблюдения в медучреждении норм федерального законодательства. Так, согласно постановлению главного санитарного врача, в поликлинике пациент обеспечивается «индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовым».

- На прошлой неделе проходил диспансеризацию. В ходе нее был направлен на анализ крови. В кабинете забора крови меня не попросили одеть бахилы. В то же время их не выдали, - пишет Кирилл.

Вологжанин прямо с ватой у локтя я пришел к главному врачу и спросил как, ему удобнее решить вопрос обеспечения пациентов бахилами: с участием прокуратуры, департамента здравоохранения или самостоятельно.

- Договорились решить вопрос по 3-му варианту. Сегодня Александр Дмитриевич сообщил, что закуплено 5 000 пар бахил и со следующей недели перед рядом кабинетов будут выставлены бесплатные бахилы. Спасибо!! – пишет Кирилл.

Ранее после обращения вологжанина Владимира Дементьева бесплатные бахилы стали выдавать в поликлинике №1.