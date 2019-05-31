Четыре человека получили травмы в столкновении «Киа» и «Фольксвагена» в Череповце

31.05.2019 [Происшествия]

В Череповце водитель «Киа» не предоставил преимущество «Фольксвагену»: в столкновении автомобилей пострадали четыре человека. ДТП произошло сегодня утром возле дома № 28 на Кирилловском шоссе.

Как сообщает отдел ГИБДД по Череповцу,  45-летний водитель"Киа Серато», выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество «Фольксвагену» под управлением 60-летнего мужчины. Произошло столкновение автомобилей. В результате аварии водитель «Киа» получил ушиб головы, водитель «Фольксвагена» — ушиб грудной клетки и перелом ребер. У 33-летнего пассажира «Фольксвагена» ушиб голени, у 30-летней женщины, также ехавшей в этой машине — ушиб мягких тканей лица.

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

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