В Татарстане отменили штраф за баннер с надписью про Путина

30.05.2019 [Общество]

Верховный суд Татарстана отменил штраф, назначенный жителю Набережных Челнов Василю Тарасову из-за баннера с надписью, в которой говорится, что Путин - **р. Об этом сообщил телеграм-канал "Апология протеста".

Баннер появился на мосту через проспект Дружбы народов в декабре 2018 года в День конституции. В конце января по подозрению в проведении этой акции задержали Василя Тарасова. В феврале его оштрафовали на 3,5 тысячи рублей за нарушение правил благоустройства. Позже Верховный суд республики постановил, что баннер – это не средство наружной информации, поэтому не может нарушать правил благоустройства. В итоге производство по административному делу прекратили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эту фарзу «абсолютно оскорбительной», передает Дождь. Комментируя отмену приговора, Песков сказал, что не знает, кто решает, какие надписи считаются оскорбительными. 

Тэги: власть, штрафы, Путин

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