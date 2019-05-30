В Вологде отремонтируют пешеходный мост через реку Содему

30.05.2019 [Общество]
В Вологде отремонтируют пешеходный мост через реку Содему

Пешеходный мост через реку Содему в Вологде будет отремонтирован в этом году. На мосту заменят несущие перекрытия и доски, а также покрасят ограждения. 

Мостиком через Содему ежедневно пользуются многие жители Вологды для того, чтобы сократить свой путь. 

Работы в микрорайоне Тепличный пройдут при поддержке депутата Вологодской городской Думы Максима Петрова. 27 мая он встретился с жителями и активистами ТОСа «Тепличный», чтобы обсудить будущий ремонт, вместе с бригадой от УК "Союз" оценить, насколько критично состояние инженерного сооружения. Необходимые замеры на объекте уже сделаны, рабочие оценили фронт работ. 

Максим Петров пояснил, что кроме моста будет отремонтирована пешеходная дорожка, которая ведет к мосту от дома №20. Все работы будут выполнены в течение месяца в рамках губернаторской программы «Народный бюджет ТОС». На ремонт из городского бюджета выделен 1 миллион рублей.

Проект "ТОСы в Вологде" реализуется при грантовой поддержке администрации города Вологды.

Тэги: ТОСы
Сюжет: ТОСы в Вологде
Фото со страницы депутата Гордумы Максима Петрова в соцсети

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