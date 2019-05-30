В музее Тотьмы установили таблички со штрифтом Брайля для слабовидящих посетителей

В Тотемском краеведческом музее обновили навигацию по экспозиции: в залах установили информационные таблички со штрифтом Брайля для посетителей с ослабленным зрением.

— Теперь благодаря информационным табличкам, снабженным шрифтом Брайля, наши посетители смогут не только значительно легче ориентироваться в пространстве, но и читать аннотации к залам, размещенные на стойках, а также знакомиться с историей отдельных экспонатов, — сообщает группа Тотемского музейного объединения в соцсети.

Новые таблички установили в рамках проекта «Стирая границы», который на средства президентского гранта Тотемское музейное объединение реализует совместно с Тотемским обществом инвалидов и Тотемским центром дополнительного образования.

Ранее Newsvo сообщал, что в Тотьме презентовали аудиогид по экспозициям местного краеведческого музея. Над созданием аудиогида работали подростки, обучающиеся в объединениях «Журналистика» и «Основы фотографии» местного центра допобразования под руководством педагога Людмилы Фоминской. Они изучили 69 экспонатов музея и записали о них 52 истории.