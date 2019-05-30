Житель Великоустюгского района до смерти избил односельчанина штакетиной от забора

25-летний житель деревни Горбачево Великоустюгского района задержан по подозрению в избиении односельчанина. От полученных травм пострадавший скончался.

Тело 48-летнего мужчины нашли на деревенской дороге возле жилого дома 26 мая. Специалисты выяснили, что сельчанин скончался от травмы рефлексогенной зоны шеи. По подозрению в причинении смертельной травмы задержан 25-летний местный житель. Он оказался соседом погибшего по деревне, но, как выяснили следователи, ранее мужчины знакомства не поддерживали.

— В настоящее время следователи выясняют причины возникшего между ними конфликта. По версии следствия, подозреваемый в ходе произошедшей ссоры оторвал от забора штакетину и начал наносить удары потерпевшему, а когда она сломалась, взял другую, — сообщает региональное управление следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего). Обломки штакетины были изъяты на месте происшествия, назначена их экспертиза. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее Newsvo сообщал, что в Тотьме будут судить 29-летнюю девушку, которая во время застолья на квартире у приятеля до смерти избила знакомую сковородкой.