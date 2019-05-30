Суд обязал администрацию Грязовца снести два аварийных дома до октября 2020 года

30.05.2019 [Общество]

Прокуратура через суд обязала администрацию Грязовца снести два расселенных аварийных дома: №1 по улице Урицкого и №25 по улице Лесной.

По условиям программы переселения из ветхого и аварийного жилья, эти дома должны были снести еще в третьем квартале 2017 года, однако этого не произошло.

- В настоящее время в вышеуказанных аварийных жилых домах никто не проживает, они находятся в полуразрушенном состоянии и создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан. При этом до настоящего времени их снос не осуществлен, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Прокурор обратился с иском в суд, в котором требовал обязать администрацию муниципального образования Грязовецкое  снести расселенные дома. Районный суд требование удовлетворил, на чиновников возложена обязанность провести мероприятия по сносу аварийных жилых домов в срок до третьего квартала 2020 года.

Фактическое исполнение решения суда будет контролировать прокуратура.

Тэги: расселенные дома, снос домов

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