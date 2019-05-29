Череповчанин Юрий Грошников стал победителем всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

Череповецкий спортсмен завоевал первое место на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Турнир "Белые ночи" проходит Санкт-Петербург с 26 мая по 2 июня, в нем принимают более 400 спортсменов из 44 регионов России.



Юрий Грошников из Череповца занял первое место в классическом троеборье. По сумме трех видов, (жим штанги лёжа, приседание со штангой и тяга штанги) он показал результат 627,5 кг.