Череповчанин Юрий Грошников стал победителем всероссийских соревнований по пауэрлифтингу

29.05.2019 [Спорт]

Череповецкий спортсмен завоевал первое место на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. Турнир "Белые ночи" проходит Санкт-Петербург с 26 мая по 2 июня, в нем принимают более 400 спортсменов из 44 регионов России.

Юрий Грошников из Череповца занял первое место в классическом троеборье. По сумме трех видов, (жим штанги лёжа, приседание со штангой и тяга штанги) он показал результат 627,5 кг.

Тэги: пауэрлифтинг

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