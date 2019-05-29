Загранпаспорт в Вологде можно получить в субботу или вечером в будний день

В Вологде управление по вопросам миграции теперь будет работать по субботам и вечерами в будние дни. В преддверии летних отпусков самой популярной становится услуга оформления загранпаспорта.

- Для удобства граждан полицейские переработали график приема обращений, сместив часы приема на вечернее время. В график приема включена и суббота – с 9 утра до 14 часов дня. По вторникам и четвергам граждан принимают с 11 до 20 часов вечера, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские напоминают, что теперь граждане Российской Федерации имеют право получать сразу два заграничных паспорта, раньше такая возможность имелась только у сотрудников определенных организаций. При этом для детей, даже новорожденных, загранпаспорт нужно оформлять отдельно.

С января по апрель 2019 года сотрудниками миграционного управления было оформлено и выдано около 25 тысяч «внутренних» и заграничных паспортов. Около 60% обращений было принято через МФЦ и портал госуслуг.

Телефон «горячей линии» управления - +7(8172) 78-65-06.