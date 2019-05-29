В Харовском районе в придорожной канаве нашли древнего каменного идола

Древнего каменного идола нашли в Харовском районе в ста метрах от отворотки на деревню Спичиха. Фигура лежала в придорожной канаве.

"В музей позвонили жители, рассказали, что нашли камень с высеченным на нем лицом и крестом под ним. Нашли недалеко от Харовска, в трех километрах от деревни, есть предположения, что его туда вывезли из карьера с песком", - пояснили Newsvo в Харовском историко-художественном музее.

По предварительным оценкам экспертов, находке от 500 до 2300 лет. Точный ее "возраст" предстоит выяснить в ходе исследований.

- У гранитного изваяния высотой 117 сантиметров и весом не менее 300 килограммов четко видны лицо со схематически нарисованными глазами, носом, ртом, сзади – затылок, лопатки, - сообщает харовская районная газета "Призыв".

Идола привезли в историко-художественный музей, его будут изучать специалисты.