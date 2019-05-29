11 июня в Вологодской областной филармонии пройдет мастер-класс по фламенко и концерт аргентинского танго. Так, для вологжан выступят Джанни Иорио (бандонеон, Аргентина) и Паскале Стафано (фортепиано, Италия). Музыканты исполнят танго и джазовые композиции.

- Специально для посетителей концерта «Аргентинское танго и джаз» пройдет мастер-класс по фламенко (начальный уровень). Урок проведет ученица известных преподавателей России и испанской танцовщицы Мануэлы Барриос, участница фиест и фестивалей Ангелина Суслина , - сообщает пресс-служба филармонии.

Начало концерта в 19:00, мастер-класса – в 18:20. Для участия в мастер-классе специальной одежды и обуви не требуется.

