В Вологодской областной филармонии пройдет мастер-класс по фламенко

29.05.2019 [Культура]

11 июня в Вологодской областной филармонии пройдет мастер-класс по фламенко и концерт аргентинского танго. Так, для вологжан выступят Джанни Иорио (бандонеон, Аргентина) и Паскале Стафано (фортепиано, Италия). Музыканты исполнят танго и джазовые композиции.

- Специально для посетителей концерта «Аргентинское танго и джаз» пройдет мастер-класс по фламенко (начальный уровень). Урок проведет ученица известных преподавателей России и испанской танцовщицы Мануэлы Барриос, участница фиест и фестивалей Ангелина Суслина , - сообщает пресс-служба филармонии.

Начало концерта в 19:00, мастер-класса – в 18:20. Для участия в мастер-классе специальной одежды и обуви не требуется.
 

 

 

Тэги: Вологодская областная филармония, мастер-классы

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