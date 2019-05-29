В Вологде двое подростков украли металлический забор с территории электростанции

Два 15-летних жителя Вологды обвиняются в краже металлического ограждения с территории электростанции на Пошехонском шоссе. Инцидент произошел в сентябре прошлого года.

По версии следствия, вечером 7 сентября 2018 года двое 15-летних подростков, находясь на территории электростанции на Пошехонском шоссе, вызвали «Газель» и загрузили в нее четыре пролета ограждения. Забор они увезли в пункт приема металлолома. 12 сентября школьники решили повторить кражу, но в процессе загрузки в машину еще четырех пролетов их заметили. Несмотря на это, они погрузили забор и снова сдали его в металлолом. Вырученные деньги подростки потратили.

Похитителей забора удалось вычислить, в отношении них были возбуждены дела о грабеже и краже (п. «а» ч.2 ст.158 и п. «а» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Их материалы переданы в суд.

Ранее Newsvo сообщал, что осенью прошлого года полицейские в Вологде задержали сбежавшего из спецшколы 14-летнего подростка и его 29-летнего приятеля. Молодые люди ограбили прохожего и похитили выручку из магазина на улице Добролюбова.