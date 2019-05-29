В Вологодском районе семьи, в которых родились тройняшки, будут получать по 250 тысяч рублей

В Вологодском районе родители тройняшек будут получать 250 тысяч рублей из муниципального бюджета. Соответствующее решение было принято депутатами районного Представительного собрания.

Для получения выплат оба или единственный родитель на момент рождения детей должны официально проживать на территории района больше года. Выплаты смогут получить те семьи, у которых тройняшки родились не раньше 1 января 2018 года. Пока в районе есть только одна семья, имеющая право на получение этих денег.

Как ранее сообщал Newsvo, в Вологодской области семьям, в которых родилось сразу несколько детей, также будут выплачивать по 100 тысяч за каждого ребенка, начиная с третьего. Соответствующие изменения в закон области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области» депутаты приняли в январе 2019 года.