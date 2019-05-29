Трое вологжан сделали подкоп в чужой гараж и украли из него четыре велосипеда

29.05.2019 [Происшествия]

В Вологде полицейские раскрыли кражу велосипедов и палатки из гаража, совершенную путем подкопа. Вычислить подозреваемых удалось благодаря тому, что один из украденных велосипедов они потеряли.

В полицию обратился 47-летний местный житель и рассказал, что под мостом в гаражном кооперативе «Белозерский» лежит велосипед. Вологжанин решил, что  его потеряли, поскольку недавно видел там компанию мужчин. Подумав, что это их велосипед, и без хозяев его могут украсть, мужчина обратился к полицейским. Патрульные отвезли находку в отдел полиции, чтобы в дальнейшем найти владельца и вернуть ему имущество.

—  Спустя некоторое время в дежурную часть полиции поступило сообщение о краже на улице Маяковского. Проникновение в гаражный бокс было совершено путем подкопа под задней стеной. Потерпевший 1947 г. р. рассказал сотрудникам уголовного розыска, что из помещения похищены туристическая палатка, складные стулья, бензокоса, садовый инвентарь, а также четыре велосипеда. Информация о похищенных транспортных средствах стала отправной точкой в расследовании уголовного дела, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские показали пенсионеру найденный под мостом велосипед. Он признал в нем свое имущество. Тогда оперативники разыскали вологжанина, сообщившего о находке, и выяснили у него  приметы неизвестных, которых он видел рядом с велосипедом. По описанию, данному мужчиной, оперативники установили подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 47-летний, 41-летний и 33-летний жители Вологды. Мужчины признались в совершении преступления и рассказали, что действительно потеряли один из велосипедов. Его нашел прохожий.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Тэги: кража велосипедов
Фото пресс-службы УМВД по Вологодской области

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