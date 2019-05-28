В Череповце водитель ВАЗа проехал на «красный» и сбил женщину-пешехода

28.05.2019 [Происшествия]

В Череповце ВАЗ, проехав перекресток на «красный», сбил женщину-пешехода. ДТП произошло сегодня в 13.50 на улице Сталеваров у дома № 36.

Как сообщает городское отделение ГИБДД, 32-летний водитель ВАЗ-21124 проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и сбил 34-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть, не нарушая ПДД.

С ушибами и растяжениями пострадавшая была доставлена в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Тэги: ДТП
Фото отдела ГИБДД по Череповцу

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