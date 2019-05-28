1 июня в Вологодской областной детской больнице устроят праздник для пациентов

1 июня в Вологде волонтеры фонда «Хорошие люди» устроят праздник для пациентов областной детской больницы. Дети смогут примерить на себя роли врачей, назначив лечение больничным клоунам.



На празднике будет несколько площадок, главной среди них будет площадка квеста «Больничка».

- Зачем в больнице играть в «Больничку»? Это такой метод психологической разгрузки детей. Они поиграют с игрушечными шприцами и бинтами и, возможно, будут меньше бояться уколов. То есть все дети у нас будут врачами, а клоуны будут «болеть», - говорит координатор проекта «Больничные клоуны» Екатерина Никифорова.

Маленькие пациенты смогут провести с клоунами те же процедуры, которые с ними проводит медперсонал: сделают им уколы, отвезут на «скорой» в больницу, проведут операции в импровизированной операционной. За каждого вылеченного клоуна детям будут давать «монетки», которые они смогут потратить в «магазине», купив себе игрушки.



На празднике также предусмотрена арт-зона, где волонтеры будут рисовать вместе с детьми, зона зумбы, где с маленькими пациентами будут танцевать. Кроме того, будет работать художник, который нарисует шаржи и портреты детей или их родителей, медперсонала больницы.



Начало в 10 часов утра. Если погода будет хорошей, праздник состоится рядом с больницей, если пойдет дождь - в холле первого этажа.



Организаторами праздника стали фонд «Хорошие люди» и Вологодская детская областная больница.