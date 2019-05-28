В Тарногском районе три женщины ночью ворвались в дом к пенсионерке и ограбили ее

В Тарногском районе осудили трех местных жительниц, которые ночью ворвались в дом к пенсионерке и, угрожая расправой, похитили у нее 66 тысяч рублей. Инцидент произошел в мае 2018 года в деревне Горячевская.

Судом и следствием было установлено, что в ночь с 22 на 23 мая 41-летняя, 24-летняя и 19-летняя женщины незаконно проникли в дом одной из жительниц деревни. Когда 79-летняя хозяйка проснулась и заметила их, разбойницы, угрожая зарезать и сжечь ее вместе с домом, напали на пожилую женщину, потребовали деньги. Стремясь запугать пенсионерку, нападавшие неоднократно связывали ей ноги и руки тканевым ремнем и женским чулком. Тем не менее, женщина не сказала им, где лежат ее сбережения.

Обыскав дом, грабительницы нашли 66 400 рублей и фонарик стоимостью 350 рублей, забрали найденное с собой. Чтобы пенсионерка не смогла позвать на помощь, женщины связали ее по рукам и ногам, заперли входную дверь, а потом скрылись с места.

Районный суд признал женщин виновными в разбое. 24-летней фигурантке дела отменили назначенное ей ранее условное наказание (она была осуждена за кражу с незаконным проникновением в жилище), заменили его реальным. По совокупности приговоров ей назначили наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. 41-летней подсудимой назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, 19-летней - в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года 8 месяцев.

Кроме того, в рамках возмещения материального ущерба три женщины обязаны выплатить пострадавшей пенсионерке 53 250 рублей, а также компенсацию морального вреда (с 41-летней подсудимой – в размере 70 000 рублей, с 24-летней – 60 000 рублей, с 19-летней - 60 000 рублей).

Областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил решение в силе.