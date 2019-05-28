Летом в Вологодской области будут работать 15 палаточных детских лагерей

28.05.2019 [Общество]

Этим летом в Вологодской области откроются 546 организаций отдыха и оздоровления для детей. Среди них 116 лагерей -16 загородных, 15 палаточных, девять санаторно-оздоровительных, 53 лагеря труда и отдыха и 38 лагерей дневного пребывания.

Как обычно, в загородных лагерях будут организованы тематические смены. Например, в лагере в Тотемском районе ребята изучают курс «Юного путешественника» в «Школе путешественников Федора Конюхова», а потом применяют полученные знания на практике.

Палаточные лагеря откроются в Верховажском, Кичмегско-Городецком, Никольском, Нюксенском, Тарногском и Тотемском районах, Череповце и Великом Устюге.

- В течение летней кампании мы планируем организовать отдых более 90 тысяч детей, - отметил Олег Васильев. - Сама подготовка началась после завершения оздоровительной кампании 2018 года. Все основные организационные вопросы решены, все необходимые нормативные акты приняты. Одна из задач – сохранение количества организаций отдыха и оздоровления и количества отдыхающих детей, и мы ее выполним.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 32 тысячи детей отдохнут в лагерях области, около 6 тысяч - на берегах Черного и Азовского морей. По словам Олега Васильева, различными формами отдыха будут охвачены 55% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – это около 30 тысяч человек.

Все организации детского отдыха должны пройти проверку и только при соблюдении всех требований безопасности будут допускаться к работе. По информации областного правительства, на сегодня разрешения выданы 496 организациям – это 91%.

Список всех лагерей и других организаций детского отдыха можно найти на сайте департамента социальной защиты населения.

- Если лагерь не входит в реестр, тогда родитель должен задуматься, стоит ли отправлять туда ребенка, - рекомендуют пресс-служба областного правительства.

Отметим, что лагеря "Янтарь-плюс" в Череповецком районе и "Легенда" в Вологодском районе остаются законсервированными. Как указано на сайте департамента соцзащиты, они не соответствуют требованиям санитарного и пожарного законодательства.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: детские лагеря

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